شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لاعب الاتحاد يخضع لجراحة فى الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع خالد الغندور، لاعب الاتحاد السكندرى، لجراحة فى الوجه بأحد المستشفيات بالإسكندرية، لتركيب شرائح بالوجه ويرافقه دكتور عمرو الأشلم المدير الطبى بالنادي. ويحتاج الغندور إلى راحة شهراً ونصف بعد الخضوع للجراحة، التى تأخر موعدها أكثر من مرة، بسبب تورم وجه اللاعب.

وكان الغندور قد أصيب فى إحدى الكرات المشتركة فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة والتى فاز فيها سيد البلد بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر خالد الغندور من الركائز الأساسية بالفريق والتى يعتمد عليها حسام حسن المدير الفنى للفريق، حيث يعد اللاعب بمثابة الجوكر ويجيد اللعب فى أكثر من مركز بالإضافة الى أنه أحد هدافى الفريق.

من جهته أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالا هاتفياً باللاعب قبل الخضوع للعملية لرفع الحالة المعنوية للاعب كما طلب من الأشلم ضرورة عمل اللازم على أكمل وجه.

وعاد الفريق الى التدريب اليوميه مساء أمس ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين ما بين الإصابة والانقطاع عن التدريبات لذلك استعان حسام حسن بعدد من الناشئين لسد العجز فى اللاعبين.