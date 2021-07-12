شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات مفاجئ للاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لاعبى المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الاولمبية المصرية.

وجاء صباح اليوم مشحونا في معسكر المنتخب الاولمبي استعدادا للمشاركه في اولمبياد طوكيو، وكانت البداية بالافطار ثم اعقبه محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين ثم حضر وفد النادو لتوقيع كشف المنشطات المفاجئ على اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب استراليا امام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان باعتبار ان منتخب استراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدوره الاولمبية.