شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات مفاجئ للاعبى المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاجأ وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لاعبى المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الاولمبية المصرية.
وجاء صباح اليوم مشحونا في معسكر المنتخب الاولمبي استعدادا للمشاركه في اولمبياد طوكيو، وكانت البداية بالافطار ثم اعقبه محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين ثم حضر وفد النادو لتوقيع كشف المنشطات المفاجئ على اللاعبين.
وحرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب استراليا امام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان باعتبار ان منتخب استراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدوره الاولمبية.
وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.