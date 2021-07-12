شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الثانية للاعبى المنتخب الأولمبى قبل السفر إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجهاز الفني للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقي غريب، نتيجة المسحة الطبية الثانية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت نتيجتها سلبية لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

وفاجأ وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) لاعبى المنتخب الأولمبى خلال المعسكر المقام حاليا استعدادا للسفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الاولمبية المصرية.

وجاء صباح اليوم مشحونا فى معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركه في اولمبياد طوكيو، وكانت البداية بالإفطار ثم اعقبه محاضرة سريعة للجهاز الفني مع اللاعبين ثم حضر وفد النادو لتوقيع كشف المنشطات المفاجئ على اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب أستراليا أمام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان، باعتبار أن منتخب أستراليا يقع فى نفس مجموعة مصر في الدورة الأولمبية.