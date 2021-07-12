شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يشهد اللقاء التنافسي للاعبى مشروع البطل الأولمبى فى كره السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الاثنين، تدريبات لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى فى كرة السلة مرحلة الواعدين، والذى تنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة"، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادي، بمشاركة لاعبى ولاعبات محافظات (قنا، أسيوط، أسوان، البحر الأحمر، البحيرة، الأقصر) وأندية المعادى والجزيرة والمحلة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية، من خلال إعداد بطل أوليمبى قادر على المنافسة، وتحقيق الإنجازات للرياضة المصرية، فى ضوء التطور والحراك الذى تشهده منظومة الرياضة المصرية والتى تلقى كل الدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس بشكل كبير على نتائج الفرق الرياضية واللاعبين فى البطولات الأخيرة.

وأوضح "صبحي" أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى أحد المشروعات المبشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن، مشيداً بالمستوى الفنى والبدنى والمهارى للاعبين المشاركين فى المشروع القومى لموهوبى كرة السلة.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على حضور تدريبات ومعسكرات اللاعبين المشاركين بالمشروع الذى يعد أحد المشروعات القومية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية فى جميع المحافظات.

ويستهدف المشروع اكتشاف ورعاية المواهب فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، العاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الاسكواش.

حضر فعاليات اللقاء التنافسى الدكتور وجيه حمدى المدير الفنى للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي، محمد الكردى مساعد الوزير والدكتور عبد الاول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، الدكتور محمد حمدى مدير عام الادارة العامة للموهبة الرياضية بالوزارة.