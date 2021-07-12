شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف أوباما يكشف إصرار دونجا على الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل يوسف أوباما، لاعب فريق الزمالك، منذ أيام قليلة، بحفل زفافه وسط حضور عدد كبير من أقاربه وأصدقائه المقربين سواء من لاعبي الزمالك أو لاعبي الأندية الأخرى الذين يرتبط معهم أوباما بعلاقات قوية خارج المستطيل الأخضر.

وشهد حفل زفاف يوسف أوباما حضور العديد من اللاعبين كان من بينهم نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، الذى يرتبط بعلاقة قوية مع أوباما وأكثر من لاعب داخل صفوف الزمالك.

وشهد حفل زفاف أوباما حديث دونجا مع عدد من لاعبي الزمالك عن تمسكه الكبير بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان قريبا من التواجد فى النادي طوال الفترة الماضية، لولا فشل المفاوضات بين الزمالك وبيراميدز في أكثر من مناسبة.

وأكد دونجا للاعبي الزمالك، أنه يتمسك بإتمام الصفقة في الصيف المقبل، خاصة بعدما أصبح الطريق أمامه مفتوحا للمشاركة في المباريات حال انتقاله للأبيض بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي وقناعة الجهاز الفني للفريق بإمكانياته وطلب التعاقد معه أكثر من مرة.

وأوضح دونجا للاعبي الزمالك أنه يرحب بالانتقال لصفوف الفريق الأبيض بأى شكل سواء في صفقة تبادلية أو بيع وشراء بشكل مباشر، مؤكدا أنه أخطر نادي بيراميدز برغبته بالانتقال للزمالك حال وصول عرض رسمي.