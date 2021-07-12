شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يُصعد مذكرة لإدارة غزل المحلة حول واقعة اعتداء فرانسيس على صحفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة، مذكرة إلى المشرف العام على الكرة بناديه والذى حولها بدوره للمدير الرياضى للنادى، تفيد بأن اللاعب فرنسيس فى مران السبت 10 يوليو ترك المران وقفز من خلال الأسوار الحديدية إلى المدرجات التى يجلس بها الصحفيون وحاول الاعتداء على أحدهم بالسب والضرب وتم تهديد الصحفى بالقتل، ولولا فرار هذا الصحفى لكانت هناك جريمة.

وأشار إلى إنه كان فى شدة غضبه وثورته لم يستجب اللاعب لكل نداءات الجهاز الفنى ‏والمشرف العام وتم السيطرة على الموقف من خلال أمن شركة غزل المحلة، وتم تحويل هذه المذكرة من المدير الرياضى إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيما بدر من هذا اللاعب وتحويل نتائج هذا التحقيق إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وعقوبات وسوف يتم إبلاغ لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة بنتيجة التحقيق.



بيان المحلة

فى سياق أخر، أنهى مسئولو نادى الزمالك أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الكروى الأول، مع ناديه السابق غزل المحلة، بتنازل زعيم الفلاحين عن القضية المرفوعة ضد اللاعب، خلال الجلسة التى أقيمت اليوم، الأحد فى المحكمة.

وكان غزل المحلة حصل على حكم بحبس إمام عاشور الصادر ضده لعدم التزامه بسداد 500 ألف جنيه لصالح فريقه السابق.

وتم الاتفاق مع بين إداراتى الزمالك وغزل المحلة على منح الأخير شيك قابل للصرف الفورى بقيمة 500 ألف جنيه وهو المبلغ المستحق على إمام عاشور، وجارى التفاوض بين إداراتى الناديين على مبلغ الـ 600 ألف جنيه المستحقة على نادى الزمالك، بحيث يتم سدادها عن طريق الدفعات.