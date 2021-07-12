شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة عن ضغط المباريات: لو الدورى ماخلصش 26 أغسطس هينتهى 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أنه تم ضغط مباريات الدورى فى الجدول الأخير الذى تم إعلانه أمس، الأحد، حتى ينتهى الدورى يوم 26 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب سيبدأ معسكره عقب انتهاء الدورى استعدادا لتصفيات كأس العالم.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه إذا لم ينته الدورى يوم 26 أغسطس المقبل سيمتد حتى 30 سبتمبر على أقل تقدير، خاصة أن الدورى سيتوقف من 29 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبلين بسبب مباراتى المنتخب أمام انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022، وبالتالى اذا لم ينته الدورى قبل المعسكر سيمتد حتى نهاية سبتمبر.

واستقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعدادا لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

كما استقر حسام البدرى على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها، مثل طريقة 4 -4 -2 ، و طريقة 4 -3 -2 -1، قبل أن يستقر البدرى على اعتماد طريقة 4 -3 -3 فى الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.