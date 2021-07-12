شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور لـ موسيمانى: ليس لك علاقة بتألق محمد شريف.. كنت تفضل بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، ليس له دور فى تألق نجم الفريق محمد شريف هداف الدورى الممتاز. وقال الغندور فى برنامجه "اللعبة الحلوة" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "موسيمانى بيقول إنه مش مسئول عن تطور مستوى محمد شريف، وللحقيقة هو لا ينسب له الفضل فى تطور اللاعب إطلاقاً".

وأضاف بندق، "موسيمانى مكنش مقتنع بمحمد شريف وكان يضعه على دكة الأهلى ويفضل الاعتماد على والتر بواليا، وكأس العالم للأندية أكبر دليل، بعدما فضل الاعتماد على بواليا على حساب محمد شريف".

وتابع خالد الغندور، "محمد شريف قاتل حتى عاد لتشكيلة الأهلى وطور من نفسه وأصبح من أخطر المهاجمين فى مصر".

وأشعل محمد شريف المنافسة على لقب هدافى الدورى العام للموسم الجاري، بعدما سجل هاتريك فى شباك مصر المقاصة ليقود المارد الأحمر للفوز برباعية مقابل هدف ويصعد لصدارة هدافى الدورى الممتاز بالتساوى مع أحمد ياسر ريان لاعب الاهلى المعار لسيراميكا برصيد 15 هدفاً لكل لاعب، غير أن شريف لعب حتى الآن 23 مباراة فى الدورى، فى الوقت الذى لعب فيه أحمد ياسر ريان 27 مباراة.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.