شكرا لقرائتكم خبر عن غدا مؤتمر صحفى للجنة الأولمبية حول إنجاز المشاركة فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ونوكى ماساكى سفير اليابان بمصر، مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء غد الثلاثاء بأحد الفنادق بمصر الجديدة، للإعلان عن ما تم إنجازه من قبل الاتحادات الرياضية من خلال الخطط التى تم وضعها منذ خمس سنوات فى طريق التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويحضر المؤتمر مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المختلفة وبعض اللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو والمتواجدين فى مصر حاليا، حيث يتواجد عدد من اللاعبين خارج مصر لإقامة معسكرات خارجية قبل التوجه لطوكيو للمشاركة فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، بجانب حضور عدد من الشخصيات الرياضية من مسئٔولى الأندية والشخصيات العامة والإعلامية.

يشهد المؤتمر الإعلان عن الزى الرسمى والرياضى لبعثة مصر الذى ستشارك به البعثة فى أولمبياد طوكيو، وأيضا عرض خطط الاتحادات الرياضية التى سبقت التجهيز لأولمبياد طوكيو وعرض ما تم انجازه من كل اتحاد خلال السنوات الماضية حتى الوصول إلى أولمبياد طوكيو.

ويستعرض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الخطط التى وضعتها الاتحادات الرياضية بعد أولمبياد ريودى جانيرو 2016 وطريقة تنفيذها وما تم انجازاه والأهداف التى حققها كل اتحاد خلال الخمس سنوات من خلال الخطط الرسمية التى اعتمدت وأيضا الخطة الإضافية التى تم اعتمادها بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 من العام الماضى 2020 لتقام العام الحالى 2021 والذى تبعه خطة إضافية واستثنائية بعد زيادة مدة التأهيل لعام إضافي.

ويشرح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ما تم إنجازه حتى يصل عدد المتأهلين لعدد 134 لاعب ولاعبة لتكون أكبر بعثة مصرية تشارك فى تاريخ مشاركة مصر فى دورات الألعاب الأولمبية وعدد البطولات والإنجازات التى تحققت خلال السنوات الخمس الأخيرة من قبل كل اتحاد رياضي.

ويوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحفى كافة التفاصيل الخاصة ببعثة مصر المشاركة فى أولمبياد طوكيو وخطة العمل التى ستتم هناك وتطلعات البعثة المصرية من المشاركة بناء على الخطط التى تم وضعها وتم تنفيذها.

وجهز مجلس إدارة اللجنة الأولمبية كتاب الطريق إلى طوكيو يتضمن كل ما تم خلال السنوات الماضية من قبل كل اتحاد رياضي.