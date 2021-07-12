مصدر في كاف لمصراوي: المكتب التنفيذي سيناقش دوري السوبر يوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال مصدر في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إن الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذي سيشهد مناقشة رسمية لفكرة دوري السوبر الأفريقي.

ومن المقرر أن يعقد المكتب التنفيذي في "كاف" يوم الجمعة المقبل الموافق 16 يوليو على هامش دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفيز من جنوب أفريقيا والتي ستقام يوم السبت 17 يوليو.

وأضاف المصدر من خلال تصريحات لمصراوي أن مناقشة فكرة دوري السوبر من بين الأمور التي تم إدراجها على أجندة الاجتماع.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد قال من خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد : "لدينا الكثير من "محطات البث" التي تريد إقامة دوري السوبر في القارة الأفريقية."

وأضاف: "سوف نناقش الأمر وسوف نرى الأفضل لكرة القدم في أفريقيا، لو كان الأمر جيد للكرة في أفريقيا فسوف نُكمل وإلا فإننا سننظر ما سيحدث."