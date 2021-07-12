لاعب كايزر تشيفز: الأهلي أكبر فريق في إفريقيا.. ونتطلع إلى البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ليبوجانج مانياما لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أن النادي الأهلي يعتبر بمثابة "العقبة"، مشيراً إلى أن فريقه يريد وضع "النجمة" على قميصهم، بالتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 17 يوليو الجاري.

وقال مانياما في تصريحات للمركز الإعلامي للفريق الجنوب أفريقي: "نعلم أن الأهلي تحت قيادة جهاز فني من جنوب أفريقي، مدربين لعبنا ضدهم وبعض المدربين الذين عملنا معهم".

وأضاف: "معظمنا على دراية بالجهاز التدريبي، الأشخاص الطيبون ومدربين كبار الذي لديهم طريقتهم الخاصة، مدربين قاموا بعمل جيد في التدريب وخلال مسيرتهم المهنية، نحن كتاب مفتوح لهم لأننا لعبنا مرات عديدة ضدهم".

وتابع: "نحن نتطلع إلى البطولة وأعلم أنها ستكون مثيرة للاهتمام، إنهم أفضل بكثير، لكن النهائي هو نهائي وكل شيء يتعلق بمن يريد اللقب أكثر وسنذهب للحصول عليه للاستمتاع بكل لحظة".

وأكمل مانياما: "لقد قطعنا شوطًا طويلاً للوصول إلى ما نحن عليه ويجب أن نكون فخورين جدًا، ولكن لا ننسى أنه يجب علينا الذهاب بعيدًا ووضع النجمة على قميصنا، وهو ما يعني الكثير، لأن كل مشجع لكايزر تشيفز يستحق ذلك".

وواصل لاعب كايزر تشيفز: "لقد كان الأمر صعبًا، لكننا نتعلم من خلال الصلابة، الحصول على فرصة للتأهل للنهائي هو إنجاز كبير لنا وللجميع وللنادي، إنها في الواقع أكبر لحظة نمر بها بصفتنا كايزر تشيفز".

وأضاف: "بعد وقت عصيب مررنا به بدون بطولة، وفجأة أصبحنا في أكبر بطولة في القارة، علينا القيام بذلك، يستحق الرئيس هذا للعمل الذي قام به لدفع الفريق خلال تلك الأوقات الصعبة".

وتابع مانياما: "إنه يستحق شيئًا ما، ونريد وضع النجمة على القميص الذي صنعه، لذلك يجب أن نتأكد من أننا نحاول وضعها للرئيس أو لكل شخص مرتبط بكايزر تشيفز وبالتأكيد لنا".

وأكمل: "في الوقت الحالي، هناك عقبة واحدة وهي الأهلي ونحن نعرفهم جيدًا على الأرجح أنه أكبر فريق في إفريقيا لأطول فترة ممكنة، كما أنهم جيدون جدًا في هذه البطولة ونعلم ما يمكن توقعه".

واختتم لاعب كايزر تشيفز: "هذه الفرص لا تأتي كل يوم، ولكن نعم يجب أن نستفيد منها إلى أقصى حد، علينا أن نستمتع باللحظة مع العلم أنه لا يمكننا التحكم إلا في ما يتعين علينا القيام به في اليوم وأنا متأكد من أننا مستعدون للغاية".