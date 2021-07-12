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الدردير: سنأخذ موقف ضد تعديلات اتحاد الكرة.. وهل يُعاقب الزمالك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تساءل عمرو الدردير رئيس المنظومة الإعلامة بنادي الزمالك، عما إذا كان اتحاد الكرة يعاقب النادي الأبيض بتعديلات جدول بطولة الممتاز وكأس مصر.

وأرسل اتحاد الكرة، أمس الأحد، بعض التعديلات على جدول الدوري المصري وكأس مصر.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال الدردير: "مايحدث من اتحاد الكرة لا يحدث في أي مكان بالعالم.. هذا عقاب للزمالك".

وأضاف: "تغيير الجدول كل أسبوع يسبب مشاكل للمدربين خاصة مدربي الأحمال".

وتابع: "أين مبدأ تكافؤ الفرص والزمالك سيلعب نصف نهائي الكأس وباقي المنافسين لم يخوضوا مباريات دور الـ16".

وواصل: "هل اتحاد الكرة يعاقب الزمالك بخوض 8 مباريات خلال 22 يوما!؟".

وأكمل: "الزمالك سبق وخاض 7 مباريات ولم يوافق اتحاد الكرة على تأجيل مباراة واحدة له، في الوقت ذاته حصل الأهلي على إجازة لخوض مباريات افريقيا".

وعن اجتماع اللجنة، أجاب: "لا أستطيع الحديث عما سيحدث داخل الاجتماع، لكن اللجنة مستاءة مما حدث، وسيكون هناك قرارات وموقف من النادي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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