سلبية المسحة الطبية الثانية للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط

تلقى الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، نتيجة المسحة الطبية الثانية لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين، وجاءت النتيجة سلبية.

وجاء صباح اليوم الاثنين، مشحونا في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو باليابان، وكانت البدايه بالإفطار ثم أعقبها محاضرة سريعه للجهاز الفني مع اللاعبين.

وحضر وفد من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) حيث تم خضوع جميع اللاعبين لفحص المنشطات حسب تعليمات اللجنة الأولمبية المصرية.

وحرص الجهاز الفني علي متابعة لقاء منتخب استراليا أمام نيوزيلندا خلال وجودهم في اليابان، باعتبار أن منتخب أستراليا يقع في نفس مجموعة مصر في الدورة الاولمبية.