مودي: هدف التعادل للأهلي من خطأ على شريف.. والحكم لم يراجع VAR

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مودي لاعب مصر للمقاصة، إن هدف التعادل للأهلي جاء من خطأ واضح على محمد شريف لاعب الفريق الأحمر، مضيفًا أنه طلب من حكم المباراة محمود عاشور مراجعة تقنية الفيديو لكنه لم يفعل.

والتقى الأهلي مع مصر للمقاصة مساء أمس الأحد على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري، وحقق الفريق الأحمر الفوز بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده إلى النقطة 51 (من 23 جولة) محتلا المركز الثاني بجدول الدوري.

وخلال تصريحات هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قال مودي: "أبارك للأهلي وجماهيره وإدارته على نتيجة المباراة، وأتمنى لهم التوفيق في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وعن المباراة، قال مودي: "قدمنا مباراة جيدة في الشوط الأول، تقدمنا بهدف، ثم سجل الأهلي هدف التعادل من خطأ واضح على محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر الذي منعني من الارتقاء في الهواء لتشتيت الكرة".

وتابع: "طالبت من الحكم محمود عاشور الذي أدار المباراة مراجعة تقنية الفيديو، قالي لي سأراجعه لكنه لم يفعل".

وأضاف: "الأهلي ضغط علينا خلال المباراة، الفريق الأحمر ينافس على بطولة الدوري ويريد خوض مباراة النهائي وهو (مستريح)، في النهاية نحن نواجه الأهلي وليس لدينا ثقافة الهجوم امامه وتحقيق الفوز".

وواصل: "ما وصلنا اليه في المقاصة إنجاز برغم المشكلات التي نواجهها خلال الفترة الأخيرة، أشكر اللاعبين والجهاز الفني".

وعن محمد شريف، قال لاعب المقاصة: "شريف مستقبل مصر، مستواه تطور كثيرا، كنا قريبين من اللعب للزمالك سويا، شريف كان في وادي دجلة وأنا في المقاصة لكن رئيس النادي لم يوافق وأنا تقبلت الأمر".