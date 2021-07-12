بالصور.. وصول بعثة المنتخب الإيطالي إلى روما بكأس اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وصلت بعثة المنتخب الإيطالي إلى روما بعد التتويج بكأس أمم أوروبا "يورو" بالتغلب على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 في مباراة النهائي التي استضافها ملعب ويمبلي.

وتقدم لوك شو بالهدف الأول للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وحقق المنتخب الإيطالي، لقبه الثاني لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد أول لقب له في عام 1968.

واحتفت الصحف الإيطالية بنجوم منتخبها بالإضافة لقائد الأوركسترا روبيرتو مانشيني، بينما ظهرت الحسرة على تعليقات الصحف الإنجليزية.

ووجه جورجيو كيليني قائد المنتخب الإيطالي رسالة إلى جماهير الآتزوري قائلا: "هذا من أجلكم".