رغم تساويه مع شيك.. كيف حسم رونالدو لقب "هداف اليورو"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال، لقب هداف بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، بعد نهاية البطولة بتتويج المنتخب الإيطالي باللقب على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية.

وتصدر رونالدو قائمة هدافي بطولة "يورو 2020"، برصيد 5 أهداف متساوياً مع باتريك شيك لاعب منتخب التشيك.

إذا كيف حسم البرتغالي لقب الهداف؟

تم احتساب رونالدو هدافا لبطولة "يورو 2020"، لأنه سجل 5 أهداف في دقائق لعب أقل من مهاجم التشيك، بالإضافة لصنع النجم البرتغالي لهدف خلال لقاء ألمانيا في دور المجموعات.

وخرج رونالدو من دور الـ16 بعد خوضه 360 دقيقة فقط في البطولة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع هدف، بينما خاض شيك دقائق لعب أكثر من البرتغالي (404 دقيقة) محرزاً 5 أهداف ولم يصنع، وهو الفارق الذي أعطى الأفضلية للدون البرتغالي.

واختار منظمو بطولة "يورو 2020"، بيدري لاعب منتخب إسبانيا، كأفضل لاعب شاب في البطولة.

وتنص قوانين الترشح لجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة، على أن يكون اللاعب ولد بعد 1 يناير عام 1998، بالإضافة لتقييم أدائه الفردي والجماعي خلال البطولة.

وحصل بيدري على جائزة أفضل لاعب شاب، وهو في عمر الـ18 عاماً، بعد الأداء المبهر الذي ظهر عليه طوال البطولة مع المنتخب الإسباني.

وتم اختيار بيدري بعد الأداء الرائع الذي قدمه خلال مواجهة نصف نهائي البطولة أمام إيطاليا، حيث نجح في تمرير 65 تمريرة صحيحة من أصل 66 تمريرة خلال 120 دقيقة.

ولعب بيدري 629 دقيقة خلال مشاركته في البطولة، وقطع إجمالي 76.1 كيلومتر، وبلغت نسبة دقة تمريرات صاحب الـ18 عاماً 92.3%.