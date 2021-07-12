صفقات باريس سان جيرمان | الخليفي يخطط لخطف صفقة جديدة من ايطاليا

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أبدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الدولي الإيطالي لورينزو إنسيني، جناح نادي نابولي، كتدعيم هجومي خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد تعثر المفاوضات مع الدولي الأرجنتيني خواكين كوريا.
وأكمل نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع الثلاثي جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي وسيرجيو راموس، مع انتظار الإعلان رسميًا عن ضم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما في الأيام القليلة المقبلة.
ووضع رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا كهدف رئيسي من أجل تدعيم خط الهجوم، لكن المبالغة في طلبات لاتسيو المادية والإصرار على مبلغ الـ40 مليون يورو ورفض أي صفقات تبادلية، عطلت المفاوضات بين الناديين.
ووجه الخليفي أنظاره نحو بطل أوروبا، لورينزو إنسيني من أجل التعاقد معه كحل بديل من نادي نابولي في الميركاتو الصيفي 2021، مع محاولة استخدام صفقة تبادلية.
ويفكر الخليفي في إدخال بابلو سارابيا ضمن الصفقة التبادلية من أجل إتمام التعاقد مع إنسيني من نادي نابولي الميركاتو الصيفي 2021، وذلك من أجل تقليل المقابل المادي.
الجديد بالذكر، أن منتخب إيطاليا الذي ينشط بداخله لورينزو إنسيني قد توج بلقب بطولة يورو 2020، إثر فوزه على منتخب انجلترا بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن وبحضور أكثر من 60 ألف متفرج.
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