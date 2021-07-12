مورينيو يكشف سر اعتماد ساوثجيت على ساكا لتنفيذ ركلة الترجيح الحاسمة؟

انتقد البرتغالي، جوزيه مورينيو، مدرب روما، جاريث ساوثجيت مدرب منتخب انجلترا بسبب اختياراته لقائمة منفذي ركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا والتي ابتسمت للآتزوري بعد تألق غير عادي لحارس عرينهم جانلويجي دوناروما.

وخسر نجوم إنجلترا اللقاء بركلات الترجيح بعدما أهدر الثلاثي بوكايو ساكا وراشفور وجادون سانشو ركلاتهم.

ويرى مورينيو أن مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة بركلات الترجيح أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا 2020، وإحباط الملايين من الشعب الإنجليزي في تحقيق لقب قاري أول.

وأهدر اللاعب الشاب بوكايو ساكا الركلة الحاسمة والتي تصدى لها دوناروما وأهدى اللقب للمنتخب الإيطالي، لكن مورينيو يصر على أن اللاعب الأكثر خبرة كان يجب أن يتحمل المسؤولية.

وفي حديثه على “توك سبورت” بعد هزيمة منتخب إنجلترا أمام ايطاليا ، قال مورينيو: لا أفهم ماذا كان يدور في ذهن ساوثجيت ليجعل لاعب شاب صغير قليل الخبرة مثل ساكا لينفذ آخر ركلة جزاء، في هذه الحالة ، أين كان رحيم سترلينج؟ أين كان جون ستونز؟”.

وقال :” أين كان لوك شو؟ لماذا لم يبقى جوردان هندرسون أو كايل ووكر في الملعب؟”

وأضاف: ’’أعتقد أنه من الصعب جدًا على لاعب شاب أن يحمل كل شيء على كتفيه في هذه اللحظة ، لكنني لا أعرف، يجب أن أطرح هذا السؤال على جاريث لأنه في كثير من الأحيان ما يحدث هو أن اللاعبين اصحاب الخبرة الذين يجب أن يكونوا متواجدين في مثل هذه الأوقات، أعلم أنهم من الضغط والخوف يهربون من المسؤولية’’.

وأكمل: “ولأنني أعلم أن جاريث رجل نزيه للغاية ويحمي لاعبيه، لا أعتقد أنه سيخرج لنا ويقول إن نجوم إنجلترا هربوا من تنفيذ الركلة الحاسمة”.

وتابع :” اختيارات ساوثجيت في البداية كان خاطئة ومثيرة للجدل، عن طريق احضار كل من؛ ماركوس راشفورد وجادون سانشو في اللحظات الأخيرة، بنية الاستعداد لتنفيذ ركلة جزاء.

وواصل مورينيو: ’’في الواقع، من الصعب جدًا جدًا على ماركوس راشفورد وجادون سانشو أن يكونوا جاهزين لتنفيذ ركلات الترجيح دون الدخول في اجواء المباراة، فلم يلمسوا الكرة سوا مرة واحدة”.

وأنهى حديثه قائلًا : ’’لكن بالنسبة للشاب ساكا الذي اختير لتنفيذ ركلة الحسم، كان من الصعب بل من المستحيل أن يضع جاريث ساوثجيت، المسؤولية على كتفيه، أعتقد أن خطأ كبير وأمر مبالغ فيه، فأنا ، أشعر بالأسف الشديد من أجله”.