هل يُحتسب هدف الاهلي الثالث لمدافع المقاصة أم شريف؟ مصدر يُجيب

سادت حالة من الجدل بين الجماهير بسبب هدف الاهلي الثالث في فوزه على مصر المقاصة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ستاد الجيش بالسويس.

وسجل مهاجم الاهلي محمد شريف، أول هدفين في الدقيقتين 39 و62، لكن الهدف الثالث أثار الجدل بعد أن تصدى حارس المقاصة لتسديدة شريف ثم ارتطمت بوجه المدافع محمد الدسوقي وسكنت الشباك.

وينادي البعض باحتساب الهدف لمدافع المقاصة كهدف عكسي، وأخرون يرون أن الهدف لمحمد شريف وبذلك يكون سجل هاتريك في المباراة ويصبح على صدارة ترتيب هدافين الدوري المصري برصيد 15 هدف بالتساوي مع أحمد ياسر ريان.

وأوضح مصدر باتحاد الكرة أنه في مثل هذه الحالات الجدلية يتم الرجوع للائحة التي تفصل في الأمر وعلى أساسها يتم تحديد صاحب الهدف بعد الرجوع لحكم المباراة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”الخليج 365”: “أن اللائحة تنص على أن الأهداف المسجلة تقوم إدارة المسابقات بالاتحاد بتسجيل صاحب كل هدف يسجل في مسابقة الدوري المصري الممتاز، بناء على ما يرد في تقرير حكم المباراة”.

وتابع حديثه: “في حالة الأهداف الجدلية يتم تشكيل لجنة بحضور حكم المباراة لمراجعة شريط اللقاء وتحديد هوية مسجل الهدف، وبالتالي سيتم الرجوع للحكم محمود عاشور وتحديد صاحب الهدف”.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمود عاشور حكما للساحة، وعاونه أحمد نوفل وعماد العقاد كحكمين مساعدين، ومحمد الدسوقي كحكم رابع، في تقنية الفيديو سيتواجد طارق مجدي ويعاونه عاطف حسين.