اتجاه في الزمالك للاعتراض على مباراة أسوان بكأس مصر

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تجتمع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مساء اليوم الإثنين، وذلك من أجل مناقشة التعديلات التي طرأت على جدول مباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.
وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الأحد، موعد مباراة الزمالك مع أسوان بنصف نهائي كأس مصر، يوم الإثنين الموافق ٩ أغسطس، على أن تُقام على ملعب ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس.
ويسود اتجاه داخل نادي الزمالك للاعتراض على خوض المباراة بشكل رسمي أمام اتحاد الكرة، مستندًا إلى أن مباراة الفريق مع أسوان في دور نصف النهائي، بينما لم يلعب الاهلي لقاء دور الـ16 أمام إنبي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع وعدم تحقيق العدالة.
ويطالب الزمالك بتأجيل مباراته بنصف نهائي الكأس، حتى يلعب الأهلي مباراته مع إنبي وفي حال التأهل ينتظره حتى يخوض لقاء دور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة سموحة وبيراميدز.
كما سيطلب الزمالك خوض مباراتي نصف نهائي بطولة كأس مصر في نفس الموعد عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، كما يتمسك مسئولو القلعة البيضاء بجدول المباريات الذي تم إرساله من قبل اتحاد الكرة مسبقًا وعدم الموافقة على التعديلات الجديدة.
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