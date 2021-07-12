صفقات برشلونة | نجم المانيا المتألق في يورو 2020 يثير اهتمام كومان

يحلم مدرب نادي برشلونة رونالد كومان، في إتمام صفقة مدوية في الميركاتو الصيفي 2021، وذلك بالتعاقد مع الظهير الأيسر الألماني روبن جوسينس، لاعب نادي أتالانتا، الذي قدم رفقة منتخب بلاده المانيا مستوي طيب قبل الخروج من بطولة يورو 2020.

وقدم الألماني مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 عروضًا جيدة، ونسب الفضل إلى مدرب أتالانتا، جان بييرو جاسبريني في مستواه الجيد في يورو 2020، قائلاً: “لقد كان له تأثير كبير على، طريقة لعبي فهي من أخرجت قدراتي المدوية” .

ودخل الدولي الألماني جوسينس دائرة اهتمام مدرب برشلونة رونالد كومان، بعدما قدم مستوى ملفت أثناء بطولة يورو 2020 رفقة المنتخب الألماني رغم توديع البطولة في دور الـ16 على يد منتخب إنجلترا.

أتالانتا يرغب في الحصول على 35 مليون يورو على أقل تقدير من أجل الموافقة على رحيل جوسينس خلال الميركاتو الصيفي 2021، وهو ما لن يستطع برشلونة دفعه.

وساهم جوسينس هذا الموسم في 20 هدفًا خلال 44 مباراة مع أتالانتا، حيث سجل 12 هدفًا وقدم 8 تمريرات حاسمة.

وينتظر برشلونة بيع بعض لاعبيه في الميركاتو الصيفي 2021، ليستطيع تمويل بعض الصفقات الأخرى وتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل .

جوسينس لديه عقد مع أتالانتا حتى 2023، لذلك يرى النادي الإيطالي أن هذا هو الوقت المناسب لرحيل اللاعب إذا وصل عرض مثير للاهتمام.