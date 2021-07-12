بعد تألقه أمام انجلترا.. اليويفا يمنح دوناروما جائزة أفضل لاعب في يورو 2020

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توج حارس مرمى منتخب ايطاليا جيانلويجي دوناروما، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020، بعد قيادة فريقه للتتويج باللقب على حساب منتخب إنجلترا، وجاء ذلك حسبما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).
واستطاع منتخب إيطاليا في تحقيق لقبه الثاني في بطولات اليورو بعد الفوز على انجلترا بركلات الترجيح، بينما لم يتمكن منتخب الأسود الثلاث من تسجيل أول لقب يورو في تاريخه، رغم أنه تقدم بهدف نظيف بعد مرور دقيقتين فقط على انطلاق صافرة البداية.
واختارت اللجنة الفنية التابعة لليويفا، منح حارس مرمى منتخب إيطاليا دوناروما جائزة الأفضل في البطولة، بحكم أنه صنع الفارق في العديد من المواقف الصعبة، أهمها تصديه لأكثر من ركلة ترجيحية ضد إسبانيا في نصف النهائي، وكرر الأمر ذاته ضد إنجلترا في النهائي.
وخاض دوناروما 719 دقيقة على مدار البطولة، واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط لم يتحمل مسؤوليتها، وكان لديه العديد من التصديات البارعة، خصوصاً في مباراة بلجيكا بدور ربع النهائي التي انتصرت بها إيطاليا بهدفين مقابل هدف.
وحصل دوناروما على أعلى نسبة من أصوات لجنة المراقبين البالغ عددها 16 فرداً، منهم شخصيات شهيرة مثل المدرب الإيطالي القدير فابيو كابيلو.
وكان هناك العديد من اللاعبين المتألقين في البطولة بلا شك في أكثر من منتخب، لكن ما ميز دوناروما عن الجميع هو أنه صاحب التأثير الأكبر في معظم انتصارات إيطاليا التي توجت باللقب بنهاية المطاف.
وفيما يلي قائمة بالفائزين بلقب أفضل لاعب في البطولة:
- 1996 : ماتياس زامر (ألمانيا)
- 2000 : زين الدين زيدان (فرنسا)
- 2004 : ثيودوروس زاغوراكيس (اليونان)
- 2008 : تشافي هيرنانديز (إسبانيا)
- 2012 : أندريس إنييستا (إسبانيا)
- 2016 : أنطوان جريزمان (فرنسا)
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