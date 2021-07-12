الهلال يخسر في الظهور الأول مع جارديم ويطير إلى النمسا

غادرت بعثة نادي الهلال السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، إلى النمسا عبر طائرة خاصة لإجراء معسكر إعدادي يمتد حتى الثاني من أغسطس المقبل، يخوض من خلاله خمس مباريات تجريبية مع عدد من الأندية الأوروبية.

ويلتحق ثنائي الهلال البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار، الأسبوع المقبل بالبعثة بعد الإجازة التي منحت لهما بسبب المشاركة مع منتخبي بلادهما في بطولة كوبا أمريكا.

وخسر الهلال في الظهور الأول مع المدير الفني الجديد البرتغالي ليوناردو جارديم، خلال المباراة الودية أمام التعاون، والتي جمعتهما مساء الأمس الأحد على رديف ملعب الأمير تركي بن سلطان بمقر النادي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، واستمرت لمدة 70 دقيقة فقط.

وسجل هدفا الهلال المالي موسى ماريجا وحمد العبدان، بينما أحرز أهداف التعاون يعقوب الحسن وساندرو مانويل ومحمد أبوسبعان، وزج جارديم بعدد من العناصر الشابة للوقوف على مستوياتهم قبل المغادرة إلى معسكر النمسا.

وينضم لبعثة الهلال الخماسي الأجنبي الفرنسي جوميز والإيطالي جيوفينكو والأرجنتيني فييتو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والمالي موسى ماريجا، بينما تم استبعاد نواف الغامدي حارس المرمى، حسبما ورد بصحيفة الرياضية السعودية.

كما طلب جارديم ضم السداسي الشاب، نواف المفرج، مصعب الجوير، محمد الخيبري، تركي المطيري، سعد الناصر، محمد القحطاني، إلى البعثة من أجل الوقوف على مستوياتهم في المعسكر الخارجي.