وكيله: أمرابط لديه عروض سعودية وإمارتية وقطرية والأولوية للنصر

أوضح وكيل اللاعبين المغربي أنس أوزيفي موقف موكله لاعب نادي النصر السعودي نور الدين أمرابط، من التجديد للعالمي خلال الميركاتو الصيفي 2021، أو الرحيل بعد نهاية عقده.

وانضم نور الدين أمرابط صاحب الـ 34 عامًا، لصفوف النصر في صيف 2018، قادمًا من واتفورد الإنجليزي لمدة 3 مواسم، لينتهي عقده بنهاية الموسم المُنصرم، ولم تتوصل إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر إلى اتفاق لتجديد عقده.

وأكد أنس أوزيفي أن أمرابط وافق على اللعب مع النصر لمدة 6 أشهر، حتى الميركاتو الشتوي المُقبل، مشيرًا إلى أن إدارة النصر بعد نهاية الموسم الماضي ودعت اللاعبين المنتهية عقودهم باستثناء أمرابط، في إشارة واضحة إلى احتمالية تجديد العقد واستمراره مع الفريق، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني بيتي بسبب الإصابة.

وقال وكيل أمرابط في تصريحات نقلتها الرياضية السعودية: “أمرابط رفض الحديث عن جميع العروض التي قدمت له خلال الميركاتو الصيفي 2021، حيث تلقى عرضًا من السعودية، إضافة إلى عرضين من إسبانيا وعرضين إماراتي وقطري”.

وأكمل حديثه: “نحن ننتظر قرار نادي النصر النهائي، وأمرابط يريد إكمال اللعب في النصر والمساهمة في تحقيق البطولات في الموسم المقبل، من الصعب عليه أن يكمل مع نادٍ آخر في السعودية غير النصر”.

واستطرد: “أمرابط لديه إحترام كامل تجاه النادي الذي لعب له ثلاثة مواسم وحقق معه بطولات، واحترام كبير أيضًا لجماهير النصر التي وقفت معه كثيرًا وساندته، وشكّل ذلك محبة بينهما أيضًا”.