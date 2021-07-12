شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. كارتيرون يرفض رحيل حمزة المثلوثي من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، مصير التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق، بعد الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية عن اقتراب رحيل اللاعب بسبب عدم قناعة المدرب بقدراته الفنية.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن أن كارتيرون فاجئ الجميع وأكد تمسكه باستمرار المثلوثي في صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد، وقناعته الكاملة بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

وشهدت الفترة الماضية، أنباء عن عزم كارتيرون الاستغناء عن حمزة المثلوثي في الصيف المقبل، قبل أن يحسم المدرب الفرنسي هذا الأمر بشكل رسمي ويتمسك باستمرار اللاعب وعدم رحيله.

وشارك حمزة المثلوثي مع الزمالك خلال 19 مباراة في 3 بطولات مختلفة هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدف وحيد لزملائه ولم يسجل أهداف.

فى سياق آخر، يرى الفرنسي باتريس كارتيرون، أن التونسي فرجانى ساسى سيندم على رحيله من الزمالك، موضحا أنه بدأ يستشعر رغبة اللاعب في الرحيل في الأيام الأخيرة له مع القلعة البيضاء.

وأضاف كارتيرون، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "الدوري المصري أفضل وأقوى دوري في أفريقيا، وفخور بالعمل فيه وبتجربتي مع أكبر ناديين في القارة".

وتابع المدير الفني للزمالك: "لدنيا إمام عاشور هو خير بديل للتونسي فرجاني ساسي، ويمكن الاستفادة منه في المستقبل لأن لديه إمكانيات فنية كبيرة".

وأكد الفرنسي أنه محظوظ بوجود العديد من اللاعبين المميزين في الزمالك مثل الأهلي أيضا، مشيرًا إلى أن الفريقين على المستوى الفني متساويان، لكن الأهلي الأكثر استقرارا لذلك يحاول الوصول للاستقرار لتحسن النتائج.

واختتم: "سعيد لوجود الكثير من الحراس المميزين في الزمالك، والمسألة هي تحدي بين اللاعبين، لدينا حظ كبير في مركز حراسة المرمى فلدينا ثلاثة حراس مميزين ويمكنها ضم الرابع حارس مرمى الاتحاد محمد صبحي فهو حارس رائع".