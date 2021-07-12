طائرة خاصة تنقل رباعي الأهلي من المغرب لليابان بعد نهائي أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا فى نهائى دوري الابطال الافريقى والمقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الاوليمبياد.

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب.

تأكد لحاق رباعى النادى الأهلى محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن، بالمباراة الأولى للمنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، بعد الغاء الحجر الصحى للفراعنة فى طوكيو.

وأرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إشراك رباعى النادى الأهلى الذين سيلحقون بالبعثة المصرية فى طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزرتشيفز، وعلى رأسهم محمد الشناوى، فى المباراة الأولى أمام إسبانيا، بعد قرار رفع اسم مصر من الحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، وهو ما وافق عليه الفيفا.