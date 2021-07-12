شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يسابق الزمن لتجهيز أبو السعود لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، الزمن، لتجهيز محمود أبو السعود حارس مرمى الفريق، للحاق باللقاء المرتقب أمام بيراميدز وذلك بعد إصابته مؤخراً بجزع في الرباط الصليبي للركبة، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً بدنياً لتجهيز اللاعب ليلحق باللقاء المرتقب.

وأصبحت فرصة باسم علي وأحمد شكري ضعيفة في اللحاق بمواجهة بيراميدز، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد شكري من تمزق في العضلة الخلفية.

ويعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على مراجعة أشرطة الفيديو الخاصة بالمباريات الماضية لفريق بيراميدز، وأبرزها التعادل الأخير مع الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، يوم الخميس الماضي، لتحديد نقاط القوة والضعف في بيراميدز قبل المباراة المرتقبة مع المقاولون.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، حيث عانى المقاولون في بداية الموسم من تراجع ملحوظ في النتائج بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق بسبب كورونا.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.