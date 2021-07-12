شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. عمرو السولية يسجل أول أهدافه مع الأهلى فى شباك حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 12 يوليو 2016، سجل عمرو السولية لاعب خط وسط الأهلى هدفه الأول مع القلعة الحمراء فى شباك حرس الحدود بدور الستة عشر لمسابقة كأس مصر فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف سجل عماد متعب من ركلة جزاء ثم عمرو السولية من تسديدة صاروخية وسجل للفريق السكندرى محمد فاروق بنزيمة من ضربة جزاء احتسبها الحكم عبد العزيز السيد بإستاد الإسكندرية.

وبلغة الأرقام والإحصائيات التى لا تعرف التحيز، استطاع عمرو السولية أن ينتزع لقب "ملك النص"، بفضل العروض القوية التى قدمها مع الفريق الأحمر منذ انتقاله لكتيبة التتش، فلقد توج مع الأهلى ببطولة الدورى خمس مرات بجانب كأس مصر مرتين بجانب بطولتين للسوبر المحلى ولقب لدورى الأبطال الافريقى ولقب للسوبر الأفريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

وإجمالا لعب عمرو السولية 212 مباراة مع الاهلى بمختلف البطولات ونجح فى تسجيل 20 هدفاً وصنع 18 هدف أخر.

بدأ عمرو السولية مسيرته الكروية فى مدرسة الكرة بنادى بلدية المحلة وعمره 9 سنوات، وانضم إلى قطاع الناشئين بالنادى الإسماعيلى فى سن 11 سنة، وكان انضمامه إلى ناشئى الإسماعيلى من خلال مشاركته فى فريق بلدية المحلة ضد الإسماعيلى.

اكتشفه محمد فكرى الصغير وضمه إلى الإسماعيلى، وبدأ مسيرته مع الفريق الأول فى موسم 2008 - 2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015، ثم خاض بعدها تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015، ثم عاد للدورى المصرى مرة أخرى ولعب للنادى الأهلى الذى انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2016.

عمرو السولية لعب مع الفريق الأول للإسماعيلى موسم 2008–2009 واستمر مع الفريق حتى عام 2015 وشارك خلال تلك الفترة فى 154 مباراة وسجل 18 هدفًا.

وخاض تجربة الاحتراف الخارجى مع نادى الشعب الإماراتى فى صيف 2015 ولعب بقميصهم 18 مباراة وسجل 3 أهداف.