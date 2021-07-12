شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم جميع اللاعبين لرحلة المغرب لخوض نهائى أفريقيا ويستبعد ناصر وبيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، اصطحاب جميع لاعبيه لرحلة المغرب استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دوري الأبطال الأفريقى، والمقرر لها السبت المقبل، للحفاظ على الحالة النفسية لكل اللاعبين وفرض مزيد من التركيز على جنبات الفريق قبل النهائى المرتقب .

فيما أعلن الجهاز الفنى للنادى الأهلى موافقته على سفر الثنائى ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام لاعبى الفريق لطوكيو مع المنتخب الأولمبى من القاهرة ليتأكد غيابهما عن رحلة المارد الأحمر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا والمقرر لها السبت المقبل، وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، اصطحاب 18 لاعباً إلى طوكيو على أن ينضم للبعثة المصرية هناك 4 لاعبين من النادى الأهلى عقب خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى أمام كايزرتشيفز فى المغرب وهم :"محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر".

وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام .

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على المقاصة برباعية دون رد سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.