تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

يدخل الأهلي المصري موقعة مصيرية جديدة من أجل حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.



ويواجه الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا نظيره كايزر تشيفز على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب مساء السبت 17 يوليو/ تموز الحالي، بدون حضور جماهيري، بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه 4-0 في مجموع المباراتين، فيما تأهل كايزر تشيفز علي حساب الوداد المغربي بعدما هزمه 1-0 في الدار البيضاء وتعادل معه سلبيا في جنوب أفريقيا.

ستكون مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا منقولة على قناة بي إن سبورتس 4، بشكل حصري لمشاهدي الوطن العربي وشمال أفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز بالبطولة العام الماضي عندما هزم الزمالك 2-1 في نهائي القرن على استاد القاهرة، ليشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ويحقق المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه.