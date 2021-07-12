شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفي يشارك فى مران الأهلي غداً قبل السفر للمغرب لخوض نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود على لطفى، حارس مرمى النادى الأهلى، للمشاركة فى تدريبات المارد الأحمر غداً الثلاثاء استعداداً للسفر للمغرب لمواجهة كايزر تشيفز بنهائى دورى الأبطال الأفريقى، وغاب لطفى عن الأهلى فى مباراتى المقاولون العرب ومصر المقاصة بسبب معاناته من شد بسيط فى العضلة الأمامية.

وأشار الجهاز الطبى إلى أن على لطفى سيكون جاهزاً للسفر مع الفريق إلى المغرب بعد غد الثلاثاء لخوض نهائى أفريقيا أمام الفريق الجنوب أفريقى يوم 17 يوليو الجارى بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

وحصل فريق الأهلى على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية صباح غد، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التى ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى السبت المقبل فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، منح راحة للاعبين لمدة 24 ساعة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقى، لاسيما أن الجهاز الفنى اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء فى بلاد الأطلسى قبل خوض النهائى الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادى الأهلي أمام نظيره المصرى البورسعيدى فى الجولة 32 ببطولة الدورى الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، فى الساعة 9 مساءً على استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية فى الدورى العام .

وبدأ فريق النادى الأهلى حامل لقب الدورى المصرى رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف فى اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على المقاصة برباعية دون رد سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً.

ويتبقى للأهلى 4 مباريات مؤجلة فى مشواره بالدورى المصرى وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب فى ظل منافسة شرسة مع الزمالك.