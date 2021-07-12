شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يحدد 29 أغسطس موعدا لانطلاق معسكر المنتخب المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 29 أغسطس المقبل استعدادا لخوض مباريات تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، حيث يفتتح المنتخب مشواره بمواجهة انجولا والجابون.

يأتى ذلك بعد تأكيدات اتحاد الكرة لحسام البدرى أن الدورى سينتهى يوم 26 أغسطس المقبل، لذا فضل المدير الفنى منح اللاعبين قسطا من الراحة لمدة 3 أيام قبل الانتظام فى المعسكر خاصة وأنه تم ضغط مباريات الدورى المتبقية وتحديدا للأهلى والزمالك.

كما استقر حسام البدرى على اعتماد طريقة 4 - 3 - 3 فى المنتخب خلال الفترة المقبلة، والتى تشهد تصفيات كأس العالم 2022.

وشهدت الفترة الماضية اعتماد المنتخب على أكثر من طريقة لعب حسب طبيعة كل مباراة والهدف منها، مثل طريقة 4 -4 -2 ، و طريقة 4 -3 -2 -1، قبل أن يستقر البدرى على اعتماد طريقة 4 -3 -3 فى الفترة المقبلة التى تشهد تصفيات كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، والتى تنطلق فى سبتمبر المقبل، ويقع المنتخب فى المجموعة السادسة مع منتخبات انجولا والجابون وليبيا.

ويشارك 40 منتخبا في التصفيات مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في المحفل العالمي، حيث يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية والتى تقام بنظام المواجهات المباشرة ذهابا وإيابا.

وكشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول عن اتفاقه مع نجوم المنتخب على أن يرتدى محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى شارة كابتن الفراعنة فى المرحلة المقبلة، وترحيب جميع اللاعبين بذلك قبل إعلان القرار.

وقال البدرى، لـ"الخليج 365"، إنه حال غياب محمد صلاح عن المنتخب لأى سبب أو خروجه من الملعب سيتم تطبيق مبدأ الأقدمية فى الحصول على شارة الكابتن بعد محمد صلاح، وهناك حالة من الروح العالية بين اللاعبين فى هذا الأمر يستحقون الإشادة عليها.

وتابع أن الجميع شاهد مشهد تنازل محمد الننى عن شارة الكابتن لمحمد صلاح، دون ترتيب أو تنسيق وهذا ما يعكس حالة الحب والود بين جميع اللاعبين، وأن مصلحة المنتخب هى الأهم.