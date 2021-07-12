شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات إصابة طاهر محمد طاهر وبواليا قبل نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، جاهزية الثنائى طاهر محمد طاهر والكونغولى والتر بواليا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا المقرر لها السبت المقبل بالمغرب فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، وكشف الجهاز الطبى أن والتر بواليا سليم تماماً وجاهز لمرافقة الفريق فى المغرب كما أن طاهر محمد طاهر كان يعانى كدمة فى صباع رجله ولكنه تعافى تماماً وبات جاهزاً للنهائى، وغاب بواليا وطاهر عن مواجهة الاهلى والمقاصة لمنحهم مزيد من الراحة وخوفاً من تفاقم الإصابة.

حصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني منح راحة للاعبين لمدة 24 ساهة لالتقاط الأنفاس قبل السفر إلى المغرب وبدء التحضير لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقيا، لاسيما أن الجهاز الفني اختار السفر إلى المغرب مبكرا للتعود على الأجواء في بلاد الأطلسي قبل خوض النهائي الأفريقي.

وتقرر مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 32 ببطولة الدوري الممتاز، يوم 20 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 9 مساء علي استاد الإسكندرية، وذلك بعد إعلان اتحاد الكرة مواعيد المباريات المتبقية في الدوري العام.

وبدأ فريق النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري رحلة المؤجلات السبعة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد سجلهما صلاح محسن ومحمد شريف في اللقاء المؤجل من الجولة 26 للمسابقة ثم الفوز على المقاصة برباعية دون رد سجلها محمد شريف هاتريك ومجدى أفشة هدفاً.

ويتبقى للأهلي 5 مباريات مؤجلة في مشواره بالدوري المصري وهو ما يراهن عليه الفريق الأحمر لاستعادة صدارة الترتيب ثم حسم اللقب في ظل منافسة شرسة مع الزمالك.