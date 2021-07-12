شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع مع معاونيه برنامج الأهلي لنهائى أفريقيا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون في ملعب التتش قبل مران غداً من أجل وضع برنامج الفريق لنهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويناقش موسيماني مع معاونيه ترتيبات رحلة المغرب لخوض نهائي أفريقيا المُرتقب وتدريبات الفريق وأستعدادته لمواجهة بطل جنوب أفريقيا.

وفاز الأهلي على المقاصة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التى جمعتهما أمس الأحد، بأستاد الجيس بالسويس في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم على أن يخوض الفريق مراناً صباح غداً بملعب التتش ثم يطير إلى المغرب لمواجهة كايزر تشيفز يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي عاد لحسابات مسئولي القلعة الحمراء من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، باعتباره من اللاعبين الذين يتصدرون اختيارات بيتسو موسيماني المدير الفني في اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف.

وأكد المصدر، أن أسهم سيرينو في الانضمام للأهلي ارتفعت مجددا وبات من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، لاسيما مع تراجع أسهم اللاعبين الآخرين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي مثل المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي والليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي والجنوب إفريقي كيجان دولي جناح مونبليه الفرنسي السابق.

ويضع موسيماني، جناح صن دوانز على رأس اهتماماته حيث تقود موهيرا زوجة المدير الفني للأهلي مفاوضات مكثفة مع إدارة الفريق الجنوب إفريقي للتعاقد مع الجناح الأوروجوياني في الصيف المقبل وحسم الصفقة لصالح الأهلي مستغلة ضغط اللاعب على إدارة ناديه لقبول العرض الأحمر.