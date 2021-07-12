شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة عودة المفاوضات مع فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، حقيقة ما يتم تداوله فى الساعات الأخيرة حول عودة فتح خط مفاوضات مع الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب الفريق الذى انقطع عن التدريبات ولم يعود إلى القاهرة منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده.

وكانت ترددت أنباء حول قيام فرجانى ساسى بالتواصل مع إدارة نادى الزمالك مؤخرًا، وأبدى اللاعب ترحيبه بالتجديد للقلعة البيضاء وفقًا للشروط التى سيتم تحديدها من قبل الإدارة، شرط الحصول على باقى مستحقاته المالية المتأخرة، مع تقديره من الناحية المادية فى التعاقد الجديد.

وأكد حسين لبيب فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع" إن هذا الأمر لم يحدث على الإطلاق، ولم يتم التواصل مع فرجاني ساسي بأى شكل من الأشكال منذ انضمامه لمعسكر منتخب تونس.

وانتهى معسكر المنتخب التونسى فى 15 يونيو الماضى، ليمر حتى الأن 27 يومًا ولم يظهر فرجاني ساسي كما إنه لم يعلن عن وجهته المقبلة أو عودته للقاهرة وفتح باب المفاوضات من جديد مع إدارة نادى الزمالك.

وبدأت إدارة نادى الزمالك فى اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد فرجاني ساسي، وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى ساسى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات ، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى ، وذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضي.

وسيتم إرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا فى حال لجوء اللاعب للاتحاد الدولى وتقديم شكوى ضد الزمالك، بشأن مستحقاته المتبقية من لموسم الحالى والبالغة نحو 450 ألف يورو.