شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نجوم الكرة صيف 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يستغل نجوم الكرة أى عطلة صيفية لقضاؤها مع الأسرة على الشواطىء المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها على صعيد اللاعبين المحليين أو المحترفين بصبحة زوجاتهم و أبناؤهم و اشقاؤهم .

واستغل محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى عطلة منذ أيام قليلة لقضاؤها مع زوجته ماجى وابنتيه مكة وكيان على الشواطىء.

كما ظهر أيضا فى صيف 2021 على الشواطىء عدد من النجوم المحليين أبرزهم محمد شريف نجم الأهلى وزوجته وزميله ياسر إبراهيم وأحمد ياسر ريان لاعب الأهلى المعار لفريق سيراميكا وأشقاؤه وعمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ومحمود حمدى الونش نجم خط دفاع الزمالك وابناءه.

وخطفت صور نجوم الكرة على الشواطىء أنظار المتابعين على السوشيال ميديا و، ححبث يرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الرياضة فى صيف 2021 بالصور التالية :



صلاح و زوجته و مكة



عمرو جمال و أبنته



أحمد ياسر ريان و أشقاؤه



محمد شريف و زوجته



ياسر إبراهيم و زوجته



الونش و أبناؤه