شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرحب بضم يوسف آيت بن ناصر لتعويض فرجاني ساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، من التعاقد مع يوسف آيت بن ناصر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو الفرنسي بعد نهاية عقده مع مع ناديه، من أجل تعويض الدولى التونسى فرجانى ساسى الذى انقطع عن تدريبات الفريق الأبيض منذ انضمامه لصفوف منتخب بلاده وبدأت إدارة قلعة ميت عقبة اتخاذ خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد اللاعب الذى رفض العودة للانتظام فى التدريبات بداعى انتهاء تعاقده بنهاية يونيو الماضى، حيث جهزت إدارة الزمالك ملفا كاملاً عن العقوبات التى تم توقيعها على فرجانى مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى.

ودخل الزمالك في خط مفاوضات مع يوسف آيت بن ناصر لتحديد مدى رغبته فى الانضمام لصفوف الزمالك، خاصة بعدما شاهد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بعض التسجيلات للاعب وأثنى على مستواه وقدراته وتحمس للتعاقد معه، لاسيما وإن بن ناصر يجيد اللعب في نفس مركز فرجاني ساسي ويمتلك خبرات في وسط الملعب.

ويستغل مسئولو الزمالك فترة توقف مباريات الزمالك فى بطولة الدورى بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو من أجل حسم عدة ملفات هامة مع باتريس كارتيرون، يأتى فى مقدمتها ملف الصفقات وتدعيم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزون.

فى الوقت ذاته، بدأت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وضع خطة مستقبلية طويلة المدى من أجل عودة الفريق الكروى الأول للاعتماد على أبنائه الصاعدين من قطاع الناشئين، من أجل عودة الانتماء للقلعة البيضاء والابتعاد عن الحاجة لعدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين يبحثون عن الأموال فقط.

ووضعت إدارة الزمالك خطة مع باتريس كارتيرون هدفها العمل على تطوير قطاع الناشئين وافراز أكبر عدد من اللاعبين المميزون من أجل تطويرهم ومنحهم فرصة الخروج من الزمالك على سبيل الإعارة لاكتساب الخبرات اللازمة قبل العودة من جديد وارتداء قميص الفارس الأبيض.