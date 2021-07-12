كيف تناولت صحف أوروبا "حسرة" الإنجليز بعد خسارة نهائي يورو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أُسدل الستار على بطولة أمم أوروبا 2020، بتتويج المنتخب الإيطالي بلقب يورو على حساب إنجلترا بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم لوك شو بالهدف الأول للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يسجل ليوناردو بونوتشي هدف التعادل في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

وحقق المنتخب الإيطالي، لقبه الثاني لبطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد أول لقب له في عام 1968.

واحتفت الصحف الإيطالية بنجوم منتخبها بالإضافة لقائد الأوركسترا روبيرتو مانشيني، بينما ظهرت الحسرة على تعليقات الصحف الإنجليزية:

كويري ديلو سبورت

نحن أبطال أوروبا في ويمبلي

وقالت الصحيفة: "لقد عادت كرة القدم إلى الوطن، الدقائق الـ 120 انتهت بالتعادل 1-1 ، وكان دوناروما حاسما (في إشارة لتألقه في ركلات الترجيح).

توتوسبورت

"نحن الأبطال"

وعلقت الصحيفة: "إيطاليا هم أبطال أوروبا، تغلبنا على الإنجليز بركلات الترجيح"

وأضافت: "شكرا مانشيني، صاحب البصيرة الرائعة".

لاجازيتا ديلو سبورت

"مجرد بداية"

وأضافت الصحيفة: "إيطاليا هم أبطال أوروبا، سجلت إنجلترا مبكرا، وأدرك بونوتشي التعادل".

وزادت: "بطل الأبطال هو دوناروما.. أفضل لاعب في البطولة".

وأتمت: "نحن رائعون وهذه مجرد البداية".

من ناحية أخرى، ظهرت علامات الحسرة على تعليقات الصحف الإنجليزية، بعد الخسارة في ويمبلي وأمام جموع الجماهير وكبار الشخصيات التي حضرت المباراة.

ذا صن

"فخر الأسود"

وأضافت: "إنجلترا تخسر بركلات الترجيح مرة أخرى، لكن لا تبالوا يا أصدقاء كأس العالم في السنة المقبلة".

جارديان

"حسرة"

وقالت: "الأسود الثلاثة تسقط في نهائي قاسِ وإيطاليا تحقق البطولة بركلات الترجيح".

ميرور

"ذهبت إلى روما"

وقالت: "إيطاليا تعود إلى الاحتفالات المبتهجة في روما بعد فوزها على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020".