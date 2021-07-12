مدرب إنجلترا يعلن تحمله مسؤولية خسارة نهائي اليورو أمام إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم تحمله المسؤولية إثر هزيمة الفريق أمام نظيره الإيطالي بضربات الجزاء الترجيحية مساء أمس الأحد على ملعب "ويمبلي" بلندن في نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ثم حسم المنتخب الإيطالي المواجهة واللقب بالفوز 3 / 2 في ضربات الجزاء الترجيحية.

ودفع ساوثجيت بماركوس راشفورد وجادون سانشو في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي للمشاركة في تنفيذ ضربات الجزاء الترجيحية، وقد أهدر كلاهما، وبعد أن أهدر جورجينيو ضربة جزاء ترجيحية حاسمة للمنتخب الإيطالي، تصدى زميله الحارس جيانلويجي دوناروما للضربة الأخيرة من بوكايو ساكا لتحسم المباراة لصالح إيطاليا.

وقال ساوثجيت عقب المباراة في تصريحات لقناة "آي.تي.في" التليفزيونية :"استعد الفريق قدر المستطاع لذلك، وأنا أتحمل المسؤولية، أنا من اختار اللاعبين لتنفيذ ضربات الجزاء الترجيحية."

وأضاف :"لا أحد يكون بمفرده في هذا الموقف. قررنا إجراء التغييرات في نهاية المباراة، ونحن نفوز أو نخسر معا كفريق."

كذلك صرح ساوثجيت قائلا :"في النهاية، لم ننجح في حسم المباراة خلال الوقت الأصلي. وقد أظهر المنتخب الإيطالي كم هو فريق رائع."

وأضاف :"لاعبونا قدموا ما يجب أن يفخروا به، فكل لاعب كان استثنائيا. وأشعر بخيبة أمل إزاء عدم النجاح في التقدم لخطوة أخرى."