عبد الحفيظ يوضح.. أزمة حراسة المرمى.. مفاوضات رحيمي.. ودرس بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا توجد أي مشكلة في مركز حراسة المرمى بالفريق، مضيفًا أن الكرة غدارة، ولا يجوز التفكير في أي أمور بعيدة عن النهائي الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الجاري في المغرب بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال عبد الحفيظ: "التنافس بين اللاعبين أمر إيجابي، لكن طريقة التعامل معهم تختلف، وكلما كان عدد اللاعبين الجاهزين جيدا منحنا أريحية في التعامل مع المباريات".

وأضاف: "والتر بواليا قدم مباراة جيدة أمام المقاولون العرب، اشتكى من خشونة في الركبة، لذلك فضلنا إراحته لكن حالته حاليا سليمة، أما طاهر محمد طاهر فكان يعاني من شكوى بسيطة في إصبع قدمه ومع اقتراب مباراة النهائي فضلنا إراحته ليصبح جاهزا".

وعما يثار عن وجود أزمة في حراسة المرمى الأهلي وحاجة الفريق لحارس مرمى، أجاب عبد الحفيظ: "لا توجد أي مشكلة في وجود محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير وحمزة علاء، بعد نهاية الموسم سيتم تقييم الوضع كاملا".

وبسؤاله عما إذا كان هناك احتمالية لمنح مصطفى شوبير فرصة عندما أصيب على لطفي وشكوى محمد الشناوي من إصابة في الركبة، قال: "أي لاعب متواجد ضمن الفريق الأول للأهلي سيحصل على فرصة يوما ما، وضع طبيعي أن تجبره الظروف على اللعب".

وعن جاهزية على لطفي، قال: "لطفي سيتدرب معنا اليوم أو غدا على أقصى تقدير".

وردًا على دخول الأهلي في مفاوضات مع سفيان رحيمي لاعب الرجاء أثناء تواجد البعثة في المغرب، قال عبد الحفيظ: "سنخوض نهائي أفريقيا بأهميتها وقيمتها وسنفكر في أمور أخرى!؟، هذا الحديث سابق لأوانه، والأيام المقبلة للتركيز على النهائي فقط".

وعن ترتيبات السفر إلى المغرب، أجاب مدير الكرة بالأهلي: "سنتوجه إلى المغرب يوم 13 يوليو الجاري (الثلاثاء المقبل)، سنخوض تدريباتنا في نفس توقيت المباراة".

وواصل عبد الحفيظ حديثه عن المباراة: "كايرز تشيفز في آخر 10 مباريات خسر مباراتين فقط، تعادل مع حوريا خارج ملعبه، فاز على الوداد المغربي، لم يدخل مرماه أهدافا على ملعبه سواء في المجموعات أو الأدوار الاقصائية، تلك الأمور توضح أننا سنواجه فريق قوي ومميز، والكرة لا تعترف إلا بالجهد والعرق والتركيز".

وأكمل: "أمامك مباراة نهائي (يا في ايدك يا بره ايدك)، لا يجوز الحديث عن أية أمور سلبية قبل المباراة، ليس هناك ثقة زائدة ولا يجوز ألا تضع في اعتبارك الكرة وغدارتها (الكرة ممكن تديلك وش تاني) مثلما حدث أمام بيراميدز".

وأتم: "تم التنسيق مع اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي لترتيب سفر رباعي الأهلي (الشناوي، أكرم توفيق، صلاح محسن وطاهر محمد طاهر) من المغرب مباشرة إلى طوكيو، على أن يتوجه أحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر مع بعثة الفراعنة".