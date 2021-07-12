شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستهدف خوض 6 وديات قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، من الجهاز الإداري للفريق تنظيم 6 مباريات ودية استعدادا لمواجهة الأهلى، تم الاتفاق على ثلاثة منها بالفعل، قبل المواجهة التي تجمع الفريق الصاعد حديثا للدوري ببطل النسخة الأخيرة من المسابقة يوم 5 أغسطس المقبل.

واتفق الجهاز الإداري للنادي على ثلاث مباريات ودية بالفعل تلعب كلها قبل عيد الأضحى، وهي مباراة أمام البنك الأهلى 14 يوليون ثم فريق الشباب بالنادي يوم 15 يوليو، وأخرها مباراة مع اسوان يوم 17 من الشهر الجاري.

ويلعب الفريق 3 لقاءات ودية أخرى عقب عيد الأضحى، من المقرر تحديد اطرافهم خلال الساعات القليلة القادمة.

ويستهدف الجهاز الفني للفريق رفع حالة الاستعداد القصوى قبل مواجهة الأهلى، أملا في تحسن النتائج التي أدارت ظهرها لسيراميكا في الدور الثاني من الدوري باستثناء فوز وحيد ومثير على بيراميدز برباعية.

ويدخل فريق سيراميكا معسكرا مغلقا يوم الإثنين المقبل في القاهرة، استعدادا للمواجهة المرتقبة التي تجمعه بالأهلي يوم 5 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع ويتم تجهيز الفريق فيه لمواجهة المارد الأحمر، وهي المواجهة الكبيرة الأولى التي يخوضها سيراميكا أمام أحد قطبي الكرة المصرية منذ تولية قيادة الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز.