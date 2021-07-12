شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إبراهيم حسن يسقط الزمالك بصاروخ لا يصد فى قمة 1993 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الزمن، وهو ما ينطبق على هدف إبراهيم حسن في شباك الزمالك بقمة الدوري عام 1993.

سجل إبراهيم حسن، نجم الأهلى والزمالك السابق، هدفاً شهيراً فى مباراة القمة التى جمعت قطبى الكرة المصرية فى موسم 1993/ 1994، والتي انتصر فيها الأهلى بثلاثية نظيفة.

جاء هدف إبراهيم حسن قبل نهاية الشوط الأول بعدما تسلم تمريرة من محمد عبد الجليل ليتخطى خط الوسط ويطلق قذيفة من منتصف الملعب من جهة اليسار لا تصد ولا ترد، بينما جاء هدفى الأهلى الأخرين عن طريق محمد يوسف ومحمد عبدالجليل.

ونجح الأهلى في حصد اللقب بعد أن نجح في خطفه من الإسماعيلي خلال المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين اللذان تشاركا المركز الأول برصيد 39 نقطة لكل منهما، وحل وقتها الزمالك في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.