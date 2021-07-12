شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يستقر على شراء مدافع الأهلى بالميركاتو الصيفى بفرمان بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو طلائع الجيش على مفاتحة نظرائهم في الأهلى لتحويل إعارة أحمد علاء لبيع نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للفريق الذى يرغب في استمرار اللاعب مع الفريق في ظل نهاية إعارته هذا الموسم ونجاحه في حجز مكان أساسى بالتشكيلة الأساسية مع الطلائع، ولعب أحمد علاء للطلائع موسمين على سبيل الإعارة من الاهلى تعرض في الموسم الأول للإصابة بالرباط الصليبى قبل أن يستعيد عافيته ويظهر بشكل متميز هذا الموسم .

ويرى الطلائع أن فرصته في شراء أحمد علاء تبدو قوية نظراً للعلاقة القوية التي تجمعه بمسئولى الاهلى بجانب الوفرة العددية للمدافعين في صفوف المارد الأحمر وعدم حاجة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى لجهود اللاعب.

وأعلن بسيونى، جدول مباريات فريقه الودية خلال فترة توقف الدوري، حيث تقرر أن يخوض الفريق ستة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت مباريات الطلائع الودية كالتالى:



14 يوليو..طلائع الجيش مع وادى دجلة فى الخامسة عصراً

15 يوليو..طلائع الجيش مع الانتاج الحربى الخامسة عصراً

27 يوليو..طلائع الجيش مع الجونة الخامسة عصراً

28 يوليو..طلائع الجيش مع سيراميكا الخامسة عصراً

29 يوليو..طلائع الجيش مع البنك الاهلى السادسة مساءاً

30 يوليو..طلائع الجيش مع مصر المقاصة الخامسة عصراً

ونجح فريق طلائع الجيش فى الفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف، أحرزه ناصر منسي مهاجم الفريق في الدقيقة 88 ، فى المباراة التي جمعتهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز

وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا.