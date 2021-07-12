منتخب إيطاليا يتوج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه

محمد الفلاح - الإثنين 12 يوليه 2021

توج منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب نهاية اللقاء في وقتيه الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.



المواجهة جمعت المنتخبين، مساء الأحد على ملعب "ويمبلي" العريق في العاصمة البريطانية "لندن".

وانتظرت إيطاليا 53 عاما لكي تتوج باللقب للمرة الثانية، بعدما فازت به لأول مرة على أرضها عام 1968.

ولم تمر سوى دقيقتين، حتى استطاع لوك شو ظهير أيسر منتخب إنجلترا تسجيل هدف التقدم.

ونجح المنتخب الإنجليزي في الصمود أمام الطليان، وخرج متقدما في نهاية الشوط الأول بهدف سجله لوك شاو.

حاول المنتخب الإيطالي عبر تغييرات على تشكيله إدراك التعادل، في بداية الشوط الثاني لكن نظيره الإنجليزي ظل صامدا.

ولكن، لم يستطع المنتخب الإنجليزي الصمود طويلا، لينجح الطليان في إدراك التعادل عبر ليوناردو بونوتشي بالدقيقة 67.

ظلت المباراة على حالها بعد تعادل المنتخب الإيطالي، ليضطر كلا المنتخبين لخوض الأشواط الإضافية.

استمرت النتيجة على حالها في الشوط الأول الإضافي، وإن كانت هناك أفضلية نسبية للمنتخب الإيطالي.

وفي الشوط الإضافي الثاني، لم يحدث أيضا أي جديد، بكل كان التحفظ هو سيد الموقف، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لحسم الفائز بلقب البطولة.

واستطاع منتخب إنجلترا حسم ركلات الترجيح لصالحه، ليتوج بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

واستطاع منتخب إيطاليا حسم ركلات الترجيح لصالحه، ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.