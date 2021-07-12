ما هي مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 12 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الإثنين 12 يوليو 2021 عدة مباريات مهمة أبرزها في دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية "الكونكاكاف".



كما تقام عدة مباريات عربية في المراحل الحاسمة من الدوري السوداني، وكذلك في مراحل الوسط في الدوري الأردني.

ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونكاكاف "الكأس الذهبية"، يواجه منتخب جاميكا نظيره منتخب سورينام، بعد منتصف ليل الإثنين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف بتوقيت أبوظبي، وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حق بث البطولة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستنقل المباراة عبر قناة "Bein Sports Premiem 1".

تستكمل مباريات الدور الأول من بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية لحساب المجموعة الثالثة، عندما يلاقي منتخب كوستاريكا نظيره منتخب جوادلوب.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة بعد منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي، وستقوم شبكة بي إن سبورتس بنقلها بشكل حصري على قناة "Bein Sports Premiem 1".

يواجه فريق المريخ نظيره فريق الخرطوم الوطني في الدوري السوداني مساء الإثنين 12، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، وتنقل على الهواء مباشرة عبر قناة الملاعب والرياضة السودانية.

يستضيف فريق الرمثا نظيره معان، مساء الإثنين، في الجولة التاسعة من الدوري الأردني، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي، وتنقل عبر قناة الأردن الرياضية على الهواء مباشرة.