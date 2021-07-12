شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يقرر تصعيد مواهب جديدة للفريق الأول بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتصعيد أكبر عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة، والعمل على تدعيم صفوف الفريق الأول بأبناء النادى ضمن خطة اللجنة المكلفة بإدارة النادى فى الوقت الحالى برئاسة حسين لبيب.

واتفق كارتيرون مع طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، على أن يكون هناك تركيز فى الفترة المقبلة على رصد المواهب واللاعبين الذين من الممكن أن يتم تصعيدهم للفريق الأول.

ومن المنتظر أن يحسم باتريس كارتيرون مصير هؤلاء الشباب الصاعدين بحيث يتم خروج بعضهم من الزمالك علي سبيل الإعارة من أجل المشاركة فى الموسم المقبل واكتساب الخبرات التى تساعد على عودتهم للمشاركة بشكل اساسى مع الزمالك.

ويفضل مسئولو الزمالك، بالاتفاق مع الفرنسى باتريس خروج عدد من اللاعبين على سبيل الإعارة بدلاً من الرحيل النهائى، وذلك من المتواجدين بصفوف الفريق فى الوقت الحالى حيث سيحسم كارتيرون خلال الفترة المقبلة هوية الراحلين عن قلعة ميت عقبة، فى ظل التحرك من جانب الإدارة لدعم عدد من المراكز فى الموسم الجديد، ومنها الظهير الأيمن ورأس الحربة والمدافع وصانع الألعاب إلى جانب مركز الارتكاز.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تحديد المدرب الفرنسى هوية الراحلين، حيث يفضل فى الوقت الحالى الوقوف على احتياجات الفريق وهوية القادمين إلى قلعة ميت عقبة، قبل حسم قائمة الراحلين عن الفريق مع تفضيل مبدأ الإعارات خاصة فى اللاعبين صغار السن للاستفادة من الإمكانيات التى يمتلكوها مستقبلاً خاصة إن خروجهم على سبيل الإعارة سيكسبهم ميزة المشاركة بشكل أساسى مما يضيف إلى خبراتهم ويؤدى إلى ارتقاء مستواهم الفنى والبدنى.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما منح كارتيرون اللاعبين راحة سلبية لمدة 11 يومًا عقب تأجيل لقاء غزل المحلة الذى كان مُحددًا له يوم الإثنين الماضى.