شكرا لقرائتكم خبر عن سيرينو يعود لحسابات الأهلي لتدعيم صفوف الأحمر في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن أن الأوروجوياني جاستون سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي عاد لحسابات مسئولي القلعة الحمراء من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، باعتباره من اللاعبين الذين يتصدرون اختيارات بيتسو موسيماني المدير الفني في اللاعبين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي في الصيف.

وأكد المصدر أن أسهم سيرينو في الانضمام للأهلي ارتفعت مجددا وبات من أبرز الأسماء المطروحة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، لاسيما مع تراجع أسهم اللاعبين الآخرين المرشحين لتدعيم صفوف الأهلي مثل المغربي سفيان رحيمي جناح الرجاء المغربي والليبي حمدو الهوني جناح الترجي التونسي والجنوب إفريقي كيجان دولي جناح مونبليه الفرنسي السابق.

ويضع موسيماني جناح صن دوانز على رأس اهتماماته حيث تقود موهيرا زوجة المدير الفني للأهلي مفاوضات مكثفة مع إدارة الفريق الجنوب إفريقي للتعاقد مع الجناح الأوروجوياني في الصيف المقبل وحسم الصفقة لصالح الأهلي مستغلة ضغط اللاعب على إدارة ناديه لقبول العرض الأحمر.