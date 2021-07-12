شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر الأندية بإنتهاء الدورى 26 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، أندية الدورى الممتاز بشكل رسمى بإنتهاء مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم يوم 26 أغسطس المقبل، بعد الحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بمواعيد المباريات المتبقية بجانب مراعاة ظروف جميع الأندية وعلى رأسها الأهلى الذى يخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو الجارى.

على صعيد متصل، أجرى عدد من الأندية أعضاء الجمعية باتحاد كرة القدم اتصالات بوزارة الشباب والرياضة، من أجل الاستفسار عن مصير لائحة اتحاد الكرة بعد تصريحات رئيس اللجنة الثلاثية أحمد مجاهد، بأنه أرسل اللائحة إلي وزير الشباب والرياضة لاعتمادها، وهو ما نفاه مسؤولو الوزارة بعدم وصول اللائحة من قِبَل اتحاد الكرة حتى الآن على الرغم من أن اللائحة تم اعتمادها من قِبَل اللجنة الخماسية السابقة، برئاسة عمرو الجنايني في اجتماع للجمعية العمومية في نوفمبر من العام الماضي وإلى الآن لم تنشر في الوقائع المصرية.

وطلب مسئولو أندية الجمعية العمومية من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، معرفة مصير اللائحة، من أجل تحديد مصير انتخابات اتحاد الكرة وموعد إقامتها.

في سياق متصل، أرسل اتحاد الكرة خطابا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب فيه إشراك رباعى النادى الأهلى الذين سيلحقون بالبعثة المصرية فى طوكيو بعد مباراة النهائى الأفريقى أمام كايزر تشيفز، وعلى رأسهم محمد الشناوى، فى المباراة الأولى أمام إسبانيا، بعد قرار رفع اسم مصر من الحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام.

وحصل منتخب مصر الأولمبى على استثناء من قِبَل اللجنة الأولمبية الدولية لمشاركة لاعبى الأهلى الذين يشاركون فى النهائى الأفريقى فى المباراة الأولى أمام إسبانيا حال وصولهم يوم 19 يوليو الجارى، بعدما كان مقررا وصولهم يوم 17، بسبب إجراءات العزل الصحى، قبل أن يتم إعفاء اسم مصر من الحجر الصحى، وهو مما دفع مسئولى المنتخب الأولمبى للمطالبة بالسماح للاعبى الأهلى بالمشاركة فى المباراة الأولى حال تأخرهم عن الوصول فى يوم 19، ويترقب مسئولو المنتخب الأولمبى رد الفيفا.