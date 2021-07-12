شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك ترفض فتح باب الرحيل ليوسف أوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة نادى الزمالك فتح باب الرحيل أمام يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، الذى تلقى عرضًا من نادي الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

واستقرت الإدارة البيضاء على عدم الموافقة على رحيل أوباما للحاجة إلى خدماته واعتباره من أحد الأعمدة الأساسية بالفريق بخلاف النقص العددى فى مركز صانع الألعاب والذى طلب كارتيرون دعمه بصفقات جديدة.

وتمسكت اللجنة بالحفاظ على القوام الأساسى للفريق الكروى الأول، رافضين أى فكرة للتفريط فى أحد نجوم الفريق دون موافقة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الذى يمتلك صلاحية منح الضوء الأخضر لرحيل أو استغناء الإدارة عن أحد اللاعبين، وأصدرت اللجنة بيانًا نفت خلاله كل ما أشيع عن الخلاف مع عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم حول التجديد.

وأكد أعضاء اللجنة أنهم لم يجلسوا مع اللاعب من الأساس حتى يحدث خلاف، وأن هناك مواعيد سابقة محددة مدروسة للجلوس مع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم، وأن موعد الجلوس مع جمعة مازال لم يحن، وأن النادي لديه الرغبة في التجديد لجميع لاعبيه، وعلى رأسهم جمعة ولكن في الوقت المحدد المدروس، وهو لن يكون في وسط الموسم أو خلال المرحلة الحالية التي تحتاج للتركيز في البطولات، وطلب أعضاء اللجنة من جماهير الزمالك الحصول على المعلومات الموثقة السليمة من خلال الموقع الرسمي أو الصفحات الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي.