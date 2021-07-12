الامارات | إيطاليا تتوج بلقب أمم أوروبا بعد غياب 53 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تتوج بلقب أمم أوروبا بعد غياب 53 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج المنتخب الإيطالي بطلاً لكأس أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت في ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وخلال ركلات الجزاء أخفق المنتخب الإنجليزي في 3 ركلات مقابل ركلتين للمنتخب الإيطالي لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، وحقق المنتخب الإيطالي العديد من الأرقام التاريخية بفوزه بلقب البطولة حيث حافظ على سجله خالياً من الهزائم للمباراة رقم 34 على التوالي، كما حقق اللقب الأوروبي بعد غياب 53 عاماً عن لقبه الأول.

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